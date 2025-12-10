Ричмонд
Российские военные поразили украинские объекты ВПК

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. ВС России нанесли удары по украинским военным предприятиям и объектам топливно-энергетического комплекса, используемым в интересах ВСУ, сообщило Минобороны.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию военной промышленности Украины, объектам топливно-энергетического комплекса, используемым в интересах ВСУ», — говорится в релизе.

Кроме того, бойцы поразили пункты временной дислокации противника и иностранных наемников в 146 районах.

В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.