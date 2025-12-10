«Подразделения группировки войск “Центр” продолжили уничтожение окруженных формирований ВСУ в микрорайонах Восточный и Западный населенного пункта Димитров, а также зачистку населенных пунктов Светлое и Гришино Донецкой Народной республики», — говорится в сообщении российского военного ведомства.
ВС России продолжили зачистку Светлого и Гришино в ДНР
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Российские подразделения группировки «Центр» зачищают Светлое и Гришино, уничтожают окруженные части ВСУ в Димитрове, сообщило в среду Минобороны РФ.