В Нижнем Новгороде открыли МФЦ для участников СВО и ветеранов боёв

«Размещение многофункционального центра непосредственно на территории фонда “Защитники Отечества” — это не просто вопрос удобства, а важнейший шаг к созданию единой экосистемы поддержки. Теперь участники СВО и их семьи могут получить государственные услуги, социальную помощь и консультационную поддержку в одном месте, без лишних бюрократических барьеров. Это проявление настоящего уважения к тем, кто отдал всё ради безопасности нашей Родины», — подчеркнула врио руководителя нижегородского филиала фонда «Защитники Отечества» Екатерина Мусина.