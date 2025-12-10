В Нижнем Новгороде открыли МФЦ для участников СВО и ветеранов боёв

Сотрудники помогают гражданам при оформлении и формировании комплектов документов в части составления заявлений и копирования документов.
Специалисты МФЦ начали свою работу на территории центрального нижегородского филиала фонда «Защитники Отечества» (ул. Марата, 27) в октябре 2025 года. За это время социальные координаторы фонда и специалисты МФЦ обработали уже более 80 заявок. Прием специалиста МФЦ на территории филиала фонда «Защитники Отечества» стал важной составляющей организации поддержки целевой аудитории фонда в режиме «одного окна».
«Размещение многофункционального центра непосредственно на территории фонда “Защитники Отечества” — это не просто вопрос удобства, а важнейший шаг к созданию единой экосистемы поддержки. Теперь участники СВО и их семьи могут получить государственные услуги, социальную помощь и консультационную поддержку в одном месте, без лишних бюрократических барьеров. Это проявление настоящего уважения к тем, кто отдал всё ради безопасности нашей Родины», — подчеркнула врио руководителя нижегородского филиала фонда «Защитники Отечества» Екатерина Мусина.
Специалисты МФЦ могут помочь ветеранам СВО и членам их семей в решении более чем 40 вопросов: от восстановления доступа к «Госуслугам» до заявки на оформление транспортной карты.
«Одними из самых частых обращений именно в отделение при фонде “Защитники Отчества” стали процедуры регистрации учетной записи на “Госуслугах” и оформление СНИЛС. И, конечно, в МФЦ участникам СВО и их семьям всегда готовы оказать помощь при оформлении документов для предоставления мер социальной поддержки», — отметила директор ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» Светлана Мусарская.
Государственный фонд «Защитники Отечества» создан по Указу Президента России Владимира Путина. Основной его целью является персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей героев. Специалисты и социальные координаторы фонда помогают защитникам не только с медицинской и социальной реабилитацией, но и в переобучении и трудоустройстве, оказывают юридическую поддержку, адаптируют жилье под нужды инвалидов и обеспечивают долговременный надомный уход. Фонд возглавляет статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева. Филиалы фонда работают во всех регионах России.
Напомним, что необходимые услуги можно получить также по предварительной записи, подав заявку через портал МФЦ Нижегородской области: umfc-no.ru либо позвонив в call-центр по телефону: