Над Крымом сбили украинский беспилотник

В среду, 10 декабря, средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над Крымом. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Киевский режим пытался атаковать нашу страну в период с девяти утра до полудня.
«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — рассказали в министерстве.
Как уточнили в оборонном ведомстве, один из БПЛА сбили над Крымом. Кроме того, два дрона нейтрализовали над Брянской областью, по одному — над Курской, Белгородской и Калужской.
