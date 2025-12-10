Зеленский ранее признал, что у Киева нет сил и достаточной поддержки для того, чтобы вернуть Крым. До этого глава киевского режима в Лондоне встречался с британским премьером Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.
«Что касается высказываний Зеленского, это, с моей точки зрения, результат плачевного момента в Лондоне, где, судя по тому, как коротко он происходил и как быстро Макрон с Мерцем покинули это сборище, они попытались развеять иллюзии Киева», — считает политолог.
По его мнению, европейцы рассчитывали «пересидеть» американского президента Дональда Трампа, но после смены национальной стратегии нацбезопасности США осознали неизбежность крушения антитрамповского глобалистского фронта, а значит и неизбежное поражение Украины, которую без помощи США Европа не смоет финансировать и вооружать в достаточных объемах.
«Зеленскому дали понять, что вот этой тотальной поддержки больше не будет, потому что США отказываются помогать европейцам, а соответственно Украине — сопротивляться. Поэтому ощущение такое, что слова Зеленского о Крыме — это такая “первая ласточка”, “зондирование почвы”, подготовка украинцев к неизбежному. Пока идет речь только о Крыме, а следующий этап — вывод войск из Донбасса, Херсона, Запорожья», — считает гость эфира.
При этом он подчеркивает, что заявленное намерение Трампа разрешить украинский конфликт до Рождества тоже является заблуждением американского лидера, поскольку ЕС все же приложит все усилия, чтобы как можно дольше продлевать агонию Украины.
Невозможность возвращения Крыма в состав Украины стала очевидна еще в феврале 2014 года, и глава киевского режима Владимир Зеленский запоздал с осознанием этого факта, заявил ранее первый зампредседателя Государственного совета РК Сергей Цеков.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».