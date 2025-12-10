«Север» атакует ВСУ в Харьковской и Сумской областях
Бойцы «Северной» группировки атаковали четыре бригады, штурмовой полк и пограничный отряд противника в районах шести населенных пунктов Сумской области и четыре бригады ВСУ в районах пяти населенных пунктов Харьковской области.
Потери украинской стороны за сутки составили: порядка 230 военнослужащих, 10 автомобилей, орудие полевой артиллерии, пусковая установка РСЗО RAK-SA-12, две радиолокационные станции RADA, четыре склада боеприпасов и материальных средств.
«Запад» ликвидирует боевиков ВСУ на левом берегу Оскола
Подразделения группировки «Запад» ведут уничтожение противника, окруженного на левом берегу реки Оскол.
Российские бойцы нанесли поражение трем украинским бригадам в районах населенных пунктов Купянск-Узловой, Куриловка, Ковшаровка Харьковской области и города Красный Лиман ДНР.
В зоне ответственности группировки потери противника составили: порядка 210 военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, 12 пикапов и шесть складов боеприпасов.
Подразделения «Юга» заняли новые позиции
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение трем украинским бригадам в районах населенных пунктов Северск, Краматорск, Миньковка и Константиновка ДНР.
Потери ВСУ в живой силе превысили 130 человек. Также противник лишился трех боевых бронированных машин, 20 автомобилей, пяти складов материальных средств и склада горючего.
Бойцы «Центра» ликвидируют противника в Дмитрове
Подразделения «Центральной» группировки продолжили уничтожение окруженных формирований ВСУ в микрорайонах Восточный и Западный города Димитрова, а также зачистку сел Светлое и Гришино ДНР.
Бойцы «Центра» в течение суток атаковали 15 бригад и три штурмовых полка в районах восьми населенных пунктов ДНР и села Новопавловка Днепропетровской области.
Потери украинской стороны: порядка 420 военнослужащих и четыре пикапа.
«Восток» наступает в Днепропетровской области
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение шести бригадам и двум штурмовым полкам в районах населенных пунктов Горькое, Терноватое, Косовцево, Варваровка, Доброполье, Новониколаевка и Гуляйполе Запорожской области.
«Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США и склад боеприпасов», — сообщает Минобороны РФ.
«Днепр» продвигается в Херсонской и Запорожской областях
Бойцы «Днепра» атаковали две бригады противника в районах населенных пунктов Преображенка, Разумовка Запорожской области, Томарино и Понятовка Херсонской области.
ВС РФ ликвидировали порядка 40 украинских боевиков, 12 автомобилей, станцию РЭБ и склад материальных средств.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по предприятию военной промышленности Украины, объектам топливно-энергетического комплекса, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах.
Средства ПВО за сутки сбили 102 БПЛА самолетного типа.