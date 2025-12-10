Ричмонд
Главное из брифинга Минобороны 10 декабря 2025 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 10 декабря на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Север» атакует ВСУ в Харьковской и Сумской областях

Бойцы «Северной» группировки атаковали четыре бригады, штурмовой полк и пограничный отряд противника в районах шести населенных пунктов Сумской области и четыре бригады ВСУ в районах пяти населенных пунктов Харьковской области.

Потери украинской стороны за сутки составили: порядка 230 военнослужащих, 10 автомобилей, орудие полевой артиллерии, пусковая установка РСЗО RAK-SA-12, две радиолокационные станции RADA, четыре склада боеприпасов и материальных средств.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

«Запад» ликвидирует боевиков ВСУ на левом берегу Оскола

Подразделения группировки «Запад» ведут уничтожение противника, окруженного на левом берегу реки Оскол.

Российские бойцы нанесли поражение трем украинским бригадам в районах населенных пунктов Купянск-Узловой, Куриловка, Ковшаровка Харьковской области и города Красный Лиман ДНР.

В зоне ответственности группировки потери противника составили: порядка 210 военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, 12 пикапов и шесть складов боеприпасов.

Подразделения «Юга» заняли новые позиции

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение трем украинским бригадам в районах населенных пунктов Северск, Краматорск, Миньковка и Константиновка ДНР.

Потери ВСУ в живой силе превысили 130 человек. Также противник лишился трех боевых бронированных машин, 20 автомобилей, пяти складов материальных средств и склада горючего.

Бойцы «Центра» ликвидируют противника в Дмитрове

Подразделения «Центральной» группировки продолжили уничтожение окруженных формирований ВСУ в микрорайонах Восточный и Западный города Димитрова, а также зачистку сел Светлое и Гришино ДНР.

Бойцы «Центра» в течение суток атаковали 15 бригад и три штурмовых полка в районах восьми населенных пунктов ДНР и села Новопавловка Днепропетровской области.

Потери украинской стороны: порядка 420 военнослужащих и четыре пикапа.

«Восток» наступает в Днепропетровской области

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение шести бригадам и двум штурмовым полкам в районах населенных пунктов Горькое, Терноватое, Косовцево, Варваровка, Доброполье, Новониколаевка и Гуляйполе Запорожской области.

«Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США и склад боеприпасов», — сообщает Минобороны РФ.

«Днепр» продвигается в Херсонской и Запорожской областях

Бойцы «Днепра» атаковали две бригады противника в районах населенных пунктов Преображенка, Разумовка Запорожской области, Томарино и Понятовка Херсонской области.

ВС РФ ликвидировали порядка 40 украинских боевиков, 12 автомобилей, станцию РЭБ и склад материальных средств.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по предприятию военной промышленности Украины, объектам топливно-энергетического комплекса, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах.

Средства ПВО за сутки сбили 102 БПЛА самолетного типа.