В ходе СВО погиб герой из Камышина Александр Дудин

Трагическая весть пришла в Волгоградскую область. В ходе специальной военной операции оборвалась жизнь жителя города Камышин Александра Дудина. Волгоградец проявил настоящее мужество и стойкость, защищая интересы страны. Он до последнего оставался верен присяге и с честью исполнил свой воинский долг, отдав за Родину свою жизнь. Его подвиг навсегда останется в нашей памяти как пример самоотверженности и истинного патриотизма.