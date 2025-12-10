Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ходе СВО погиб герой из Камышина Александр Дудин

Волгоградец мужественно защищал Родину и до конца с честью выполнил свой воинский долг.

Источник: Комсомольская правда

Трагическая весть пришла в Волгоградскую область. В ходе специальной военной операции оборвалась жизнь жителя города Камышин Александра Дудина. Волгоградец проявил настоящее мужество и стойкость, защищая интересы страны. Он до последнего оставался верен присяге и с честью исполнил свой воинский долг, отдав за Родину свою жизнь. Его подвиг навсегда останется в нашей памяти как пример самоотверженности и истинного патриотизма.

Жители Камышина и всей Волгоградской области скорбят вместе с семьей павшего воина. Администрация Камышина выражает глубочайшие и искренние соболезнования семье героя.