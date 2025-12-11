С 2026 года ветеранам СВО станет проще открыть свое дело

В Национальном центре «Россия» проходит форум «Вместе победим», объединивший ветеранов СВО, представителей общественных организаций, органов власти.
Форум «Вместе победим!» — это ключевая площадка для диалога, обмена опытом и выработки совместных решений по поддержке интеграции ветеранов в мирную жизнь и оказанию помощи их семьям. Среди участников форума — ветераны специальной военной операции и других конфликтов, участники кадровой программы «Время героев» и региональных программ для защитников, члены семей защитников.
«Герои своим примером показывают значимость главных ценностей, которые лежат в основе российского общества: любви к Родине, взаимопомощи, преданности высоким идеалам. Желаю каждому из наших ребят сил, чтобы применить все свои навыки в мирной жизни и оказать поддержку тем, кто будет возвращаться домой со СВО. Для нас важно мнение ветеранов, их участие, вовлеченность в деятельность фонда “Защитники Отечества” и в целом в работу государства», — отметила заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.
Руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова поделилась опытом агентства по оказанию специализированной, в том числе высокотехнологичной, помощи ветеранам СВО, а также рассказала об эталонной модели комплексной реабилитации.
«По поручению Президента Владимира Путина ФМБА России совместно с фондом “Защитники Отечества” и госкорпорацией “Ростех” в ближайшие три года создаст десять флагманских высокотехнологичных объединенных протезно-реабилитационных центров во всех федеральных округах нашей страны. Мы не только спасаем, но и возвращаем качество жизни», — подчеркнула Вероника Скворцова.
ФМБА России реализует стратегию непрерывной высококвалифицированной медицинской помощи героям, в том числе с инвалидностью, от линии боевого соприкосновения до проведения комплексной реабилитации и абилитации.
В 2024 году на базе Федерального научно-клинического центра медицинской реабилитации и курортологии ФМБА России открыт Объединенный центр протезирования и комплексной реабилитации, включающий протезное производство, а также медицинскую, социальную, социокультурную реабилитацию, профессиональную ориентацию, физическую реабилитацию с использованием средств и методов адаптивной физической культуры и спорта.
Первый заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина подчеркнула, что эффективное возвращение героев спецоперации к мирной жизни невозможно без профессиональной самореализации. Правительство России утвердило комплексный план мероприятий по повышению уровня трудоустройства ветеранов СВО и организации их профессиональной ориентации.
«Нацпроект “Кадры” предусматривает возможности бесплатного переобучения. Это 360 наиболее востребованных направлений, причем по этим профессиям представлено более пяти тысяч различных программ. По поручению президента внесли изменения в правила предоставления социального контракта. С будущего года ветераны специальной военной операции смогут пользоваться этим инструментом для открытия или развития своего дела без требований к доходу», — сказала Ольга Баталина.
«Выражу мнение всех наших бойцов, которые получили тяжелые ранения. Сейчас многое сделано для помощи таким людям. Когда я пришел в себя, то не знал, что мне делать в такой ситуации, долго проходил реабилитацию после тяжелейшего ранения. Со мной работали шаг за шагом, в том числе помогали восстановиться психологически. Хочу обратиться к ребятам. Очень важно не замыкаться в себе, постоянно давать обратную связь, не стесняться обращаться за помощью. Нужно поднять руку и сказать: “Мне нужна помощь!” Важно понимать, что ты не один со своей проблемой, тебе обязательно помогут», — отметил ветеран СВО, Герой России Максим Бахарев.