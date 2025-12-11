С 2026 года ветеранам СВО станет проще открыть свое дело

«Выражу мнение всех наших бойцов, которые получили тяжелые ранения. Сейчас многое сделано для помощи таким людям. Когда я пришел в себя, то не знал, что мне делать в такой ситуации, долго проходил реабилитацию после тяжелейшего ранения. Со мной работали шаг за шагом, в том числе помогали восстановиться психологически. Хочу обратиться к ребятам. Очень важно не замыкаться в себе, постоянно давать обратную связь, не стесняться обращаться за помощью. Нужно поднять руку и сказать: “Мне нужна помощь!” Важно понимать, что ты не один со своей проблемой, тебе обязательно помогут», — отметил ветеран СВО, Герой России Максим Бахарев.