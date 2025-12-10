Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российский спецназ уничтожил БПЛА «Баба-Яга» с редким боеприпасом

ДОНЕЦК, 10 дек — РИА Новости. Расчет войск беспилотных систем 56-го отдельного батальона специального назначения (ОБСпН) 51-й армии Южного военного округа, действуя в районе Димитрова, с помощью FPV-истребителей уничтожил тяжелый гексакоптер ВСУ «Баба-Яга» с редким крупным боеприпасом зажигательного типа на борту, сообщил РИА Новости боец с позывным «Сокол».

Источник: РИА "Новости"

«Расчет войск беспилотных систем 56-го ОБСпН 51-й армии Южного военного округа, прикомандированного к группировке войск “Центр”, действуя в районе Димитрова, уничтожил в воздухе два тяжелых украинских гексакоптера-бомбардировщика типа “Баба-Яга”. При уничтожении БПЛА врага российские FPV-дроны выполняли роль истребителей-перехватчиков. Примечательно, что на одной из уничтоженных БПЛА “Баба-Яга” был установлен довольно редкий и крупный боеприпас, предположительно, огнеметно-зажигательного типа», — сказал «Сокол».

Видео уничтожения вражеского БПЛА есть в распоряжении РИА Новости.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше