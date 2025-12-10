Российский спецназ уничтожил БПЛА «Баба-Яга» с редким боеприпасом

«Расчет войск беспилотных систем 56-го ОБСпН 51-й армии Южного военного округа, прикомандированного к группировке войск “Центр”, действуя в районе Димитрова, уничтожил в воздухе два тяжелых украинских гексакоптера-бомбардировщика типа “Баба-Яга”. При уничтожении БПЛА врага российские FPV-дроны выполняли роль истребителей-перехватчиков. Примечательно, что на одной из уничтоженных БПЛА “Баба-Яга” был установлен довольно редкий и крупный боеприпас, предположительно, огнеметно-зажигательного типа», — сказал «Сокол».
Видео уничтожения вражеского БПЛА есть в распоряжении РИА Новости.