Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Краснодара объяснили, почему сирены не включают при угрозе БПЛА

В Краснодаре рассказали, когда включают сирены «Внимание всем!».

Источник: Комсомольская правда

В администрации Краснодара объяснили, почему городские сирены не включают во время сообщений о беспилотной угрозе. Как сообщили в управлении гражданской защиты, действующие правила напрямую запрещают запускать системы оповещения без официального сигнала гражданской обороны.

Начальник управления Павел Иванов уточнил, что порядок оповещения определен совместным приказом Министерства по делам ГО и ЧС и Министерства цифрового развития. Согласно документу, сирены «Внимание всем!» включаются только после поступления одного из четырех сигналов гражданской обороны: «Воздушная тревога», «Отбой воздушной тревоги», «Радиационная опасность» или «Химическая опасность».

Угрозы, связанные с беспилотниками, к таким сигналам не относятся, отметил он. Поэтому местные службы не имеют права задействовать сирены при появлении предупреждений о БПЛА.

«За весь период проведения СВО ни одного сигнала гражданской обороны на территории Краснодара не фиксировалось», — рассказал в беседе с «Утренний Юг» Павел Иванов.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше