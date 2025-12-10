Власти Краснодара объяснили, почему сирены не включают при угрозе БПЛА

В администрации Краснодара объяснили, почему городские сирены не включают во время сообщений о беспилотной угрозе. Как сообщили в управлении гражданской защиты, действующие правила напрямую запрещают запускать системы оповещения без официального сигнала гражданской обороны.
Начальник управления Павел Иванов уточнил, что порядок оповещения определен совместным приказом Министерства по делам ГО и ЧС и Министерства цифрового развития. Согласно документу, сирены «Внимание всем!» включаются только после поступления одного из четырех сигналов гражданской обороны: «Воздушная тревога», «Отбой воздушной тревоги», «Радиационная опасность» или «Химическая опасность».
Угрозы, связанные с беспилотниками, к таким сигналам не относятся, отметил он. Поэтому местные службы не имеют права задействовать сирены при появлении предупреждений о БПЛА.
«За весь период проведения СВО ни одного сигнала гражданской обороны на территории Краснодара не фиксировалось», — рассказал в беседе с «Утренний Юг» Павел Иванов.