В Воронеже при уничтожении воздушной цели повреждены несколько домов

«Дежурными силами ПВО на подлете к Воронежу обнаружена и уничтожена воздушная цель. Информация о пострадавших уточняется. На данный момент известно о повреждении обломками остекления и некоторых конструкций нескольких многоквартирных домов в левобережной части Воронежа. На месте дежурят автомобили скорой помощи, работают оперативные службы. Осмотр территорий продолжается», — сообщил Гусев в своем Telegram-канале.