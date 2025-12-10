Ричмонд
Губернатор обратился к воронежцам после поражения воздушной цели

Глава региона призвал гостей и жителей города к бдительности и осторожности.

Источник: Правительство Воронежской области

После поражения воздушных целей на земле могут оставаться взрывоопасные элементы, предупредил воронежцев губернатор Александр Гусев.

Если вы заметили подозрительный предмет, отойдите от него, предупредите окружающих и немедленно сообщите по телефону 112.

«Также напоминаю воронежцам: не делитесь в интернете фото и видеоматериалами с последствиями работы ПВО, особенно с привязкой к местности», — добавил губернатор.

Напомним, вечером 10 декабря на подлете к областному центру была уничтожена воздушная цель.