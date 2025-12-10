Губернатор обратился к воронежцам после поражения воздушной цели

После поражения воздушных целей на земле могут оставаться взрывоопасные элементы, предупредил воронежцев губернатор Александр Гусев.
Если вы заметили подозрительный предмет, отойдите от него, предупредите окружающих и немедленно сообщите по телефону 112.
«Также напоминаю воронежцам: не делитесь в интернете фото и видеоматериалами с последствиями работы ПВО, особенно с привязкой к местности», — добавил губернатор.
Напомним, вечером 10 декабря на подлете к областному центру была уничтожена воздушная цель.