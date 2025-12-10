Британский капрал Джордж Хули убит во время встречи с украинскими военными

Стало известно имя британского военнослужащего, погибшего на территории Украины. Им оказался 28-летний капрал парашютно-десантного полка Джордж Хули, сообщил aif.ru источник в силовых структурах.
«По имеющейся информации, инцидент произошел во вторник утром, когда младший капрал Хули находился на встрече с украинскими военными», — отмечается в сообщении.
Предполагается, что смерть наступила в результате испытаний ПВО.
Парашютный полк, в котором служил погибший, является воздушно-десантным пехотным полком британской армии, базирующимся преимущественно в Колчестере.
Точный батальон, в котором проходил службу капрал Хули, не разглашается. Известно, что 1-й батальон полка находится под командованием Сил специального назначения, а другие подразделения входят в состав формирования быстрого реагирования британской армии.
Ранее Минобороны Великобритании сообщило о гибели одного из своих военнослужащих на территории Украины во время проведения испытаний нового оружия. Отмечалось, что все произошло вдали от линии соприкосновения.