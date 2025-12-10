Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военкор Лисицин опубликовало видео из освобожденного Северска

Бойцы 6-й казачьей бригады 3-го мотострелкового батальона ВС РФ освободили населенный пункт Северск.

Источник: Аргументы и факты

Бойцы 6-й казачьей бригады 3-го мотострелкового батальона ВС РФ освободили населенный пункт Северск. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале «Военкор Лисицин».

«Бойцы 6-й казачьей бригады 3-го мотострелкового батальона освободили населенный пункт Северск и заняли рубежи. Было нелегко, но мы справились. Слава России!» — отметил военнослужащий на видео.

Сообщается, что местные жители поблагодарили военнослужащих за их действия.

Жительница Северска на видео также подчеркнула, что благодарна солдатам и попросила помочь с эвакуацией из населенного пункта.

Ранее сообщалось, что успешному продвижению российских военных в ходе освобождения города Северск способствует применение тактики огненного вала.