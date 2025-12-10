Ричмонд
Часть воронежцев осталась без электричества и отопления после атаки ВСУ

Специалисты уже ведут восстановительные работы.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 10 декабря в Воронежской области объявили ракетную опасность. Заработали системы оповещения. Около девяти вечера губернатор Александр Гусев сообщил, что на подлете к Воронежу уничтожили скоростную воздушную цель.

Сбитые обломки повредили окна и фасады нескольких многоэтажек. Из одного дома эвакуировали 80 человек.

Кроме того, оказались повреждены линии электропередачи. Из-за чего жители нескольких улиц остались без света. Также упавшие фрагменты нанесли ущерб сетям теплоснабжения.

— В ряде многоквартирных домов на левом берегу и в нескольких зданиях в правобережной части города может наблюдаться снижение температуры. Специалисты уже ведут восстановительные работы, — пояснил глава региона.