Турция представила новую систему разминирования Mke Alpay

Машина способна быстро прокладывать безопасный коридор в минных полях.

Источник: Аргументы и факты

Турецкая Корпорация машиностроительной и химической промышленности (MKE) представила «систему Mke Alpay по созданию проходов на минных полях», которая способна за считанные минуты прокладывать безопасный коридор в минных полях, пишет новостной портал Ensonhaber.

Отмечается, что при создании системы разработчики компании пользовались только национальными ресурсами. Средство разминирования на линейных зарядах Mke Alpay способно обеспечить безопасное перемещение моторизованных и пеших подразделений на минной местности во время операции, говорится в статье. Производители системы утверждают, что подобных технологий в мире не существует.

Ранее издание Bloomberg, ссылаясь на источники, сообщило, что Турция не намерена полностью отказываться от российских зенитно-ракетных комплексов С-400, несмотря на требования администрации США.