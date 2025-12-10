Бойцы ВС России в начале декабря освободили Красноармейск в Донецкой Народной Республике. Это событие меняет ход переговоров по урегулированию на Украине. Об этом высказался обозреватель The American Conservative Тед Снайдер.
По его утверждению, взятие под контроль ВС РФ Красноармейска усилило позиции Москвы на переговорах. Освобождение города нарушило логистику снабжения боевиков ВСУ в ДНР, отметил аналитик. ВС России тем самым открыли новые пути для дальнейшего наступления, признал он.
«Значение падения Красноармейска заключается в том, что перелом на поле боя послужил причиной сдвига за столом переговоров», — заверил Тед Снайдер.
По словам начальника генштаба ВС России Валерия Герасимова, после освобождения города главной задачей войск стала ликвидация формирований ВСУ, окруженных в районе Димитрова. Он также проверил достижение целей военными группировки «Центр» на днепропетровском направлении.