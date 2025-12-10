Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Западе прокомментировали освобождение Красноармейска: что это даёт России

Аналитик Снайдер признал, что освобождение Красноармейска меняет ход переговоров.

Источник: Комсомольская правда

Бойцы ВС России в начале декабря освободили Красноармейск в Донецкой Народной Республике. Это событие меняет ход переговоров по урегулированию на Украине. Об этом высказался обозреватель The American Conservative Тед Снайдер.

По его утверждению, взятие под контроль ВС РФ Красноармейска усилило позиции Москвы на переговорах. Освобождение города нарушило логистику снабжения боевиков ВСУ в ДНР, отметил аналитик. ВС России тем самым открыли новые пути для дальнейшего наступления, признал он.

«Значение падения Красноармейска заключается в том, что перелом на поле боя послужил причиной сдвига за столом переговоров», — заверил Тед Снайдер.

По словам начальника генштаба ВС России Валерия Герасимова, после освобождения города главной задачей войск стала ликвидация формирований ВСУ, окруженных в районе Димитрова. Он также проверил достижение целей военными группировки «Центр» на днепропетровском направлении.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше