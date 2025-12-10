Минобороны: Силы ПВО перехватили 37 украинских беспилотников над РФ

Российские силы ПВО вновь перехватили десятки дронов ВСУ. Беспилотники сбили над пятью областями РФ. Всего ликвидировали 37 БПЛА ВСУ. Об этом оповестили в пресс-службе Минобороны РФ.
Как отмечается, дроны перехвачены в период с 20:00 до 23:00 10 декабря. Большая часть из них сбита над Брянской областью. БПЛА также ликвидированы над территориями Калужского, Воронежского, Курского и Белгородского регионов.
«В период с 20.00 до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 37 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в уведомлении.
В течение ночи российские военные перехватили 20 украинских беспилотников. В их числе несколько дронов, сбитых над Московским регионом.