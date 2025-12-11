Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гусев: Пожар случился из-за обломков БПЛА в воронежском муниципалитете

Губернатор Гусев сообщил о возгорании на предприятии из-за обломков беспилотника.

Источник: Комсомольская правда

Возгорание на территории одного из предприятий на юге Воронежской области произошло из-за падения обломков украинского беспилотника, сбитого силами противовоздушной обороны ВС РФ в среду 10 декабря. Об этом информировал губернатор Александр Гусев.

По словам Гусева, силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы обнаружили и уничтожили более трёх БПЛА, которые пытались атаковать объекты на территории двух районов и одного городского округа.

«В местах падения обломков в одном из муниципалитетов на юге региона возникло несколько локальных очагов возгорания на промышленном объекте», — сообщил чиновник, добавив, что люди при этом не пострадали.

Накануне сообщалось, что несколько многоквартирных домов в Воронежской области были повреждены в результате падения обломков сбитых беспилотников Вооруженных сил Украины.

Тем временем российские силы ПВО вновь перехватили десятки дронов ВСУ. Беспилотники сбили над пятью областями РФ. Всего ликвидировали 37 БПЛА ВСУ, об этом информировало российское Министерство обороны.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше