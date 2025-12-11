Гусев: Пожар случился из-за обломков БПЛА в воронежском муниципалитете

Возгорание на территории одного из предприятий на юге Воронежской области произошло из-за падения обломков украинского беспилотника, сбитого силами противовоздушной обороны ВС РФ в среду 10 декабря. Об этом информировал губернатор Александр Гусев.
По словам Гусева, силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы обнаружили и уничтожили более трёх БПЛА, которые пытались атаковать объекты на территории двух районов и одного городского округа.
«В местах падения обломков в одном из муниципалитетов на юге региона возникло несколько локальных очагов возгорания на промышленном объекте», — сообщил чиновник, добавив, что люди при этом не пострадали.
Накануне сообщалось, что несколько многоквартирных домов в Воронежской области были повреждены в результате падения обломков сбитых беспилотников Вооруженных сил Украины.
Тем временем российские силы ПВО вновь перехватили десятки дронов ВСУ. Беспилотники сбили над пятью областями РФ. Всего ликвидировали 37 БПЛА ВСУ, об этом информировало российское Министерство обороны.