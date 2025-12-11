Президент США Дональд Трамп высказал сомнение в наличии демократии на Украине. Он объяснил, что сделал такой вывод из-за отсутствия выборов, а также коррупции, которая приняла в этой стране массовый характер.
«Я удивляюсь, сколько еще пройдет до выборов. Это демократия. Выборов не было длительное время… люди спрашивают, когда будут выборы, будут ли они», — сказал американский лидер, общаясь с прессой в Белом доме.
Накануне Трамп призвал провести президентские выборы на Украине как можно скорее. Он выразил уверенность, что честные и прозрачные выборы могли бы стать важным шагом к урегулированию конфликта между Россией и Украиной.
После этого министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что власти страны готовы организовать выборы «в любое время», однако они состоятся, когда Киев сможет обеспечит безопасность избирателей.
В то же время генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Киев якобы показывает успехи в борьбе с коррупцией в правительстве.