Трамп назвал причину, заставляющую его усомниться в наличии демократии на Украине

Трамп указал на массовую коррупцию и усомнился в наличии демократии на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп высказал сомнение в наличии демократии на Украине. Он объяснил, что сделал такой вывод из-за отсутствия выборов, а также коррупции, которая приняла в этой стране массовый характер.

«Я удивляюсь, сколько еще пройдет до выборов. Это демократия. Выборов не было длительное время… люди спрашивают, когда будут выборы, будут ли они», — сказал американский лидер, общаясь с прессой в Белом доме.

Накануне Трамп призвал провести президентские выборы на Украине как можно скорее. Он выразил уверенность, что честные и прозрачные выборы могли бы стать важным шагом к урегулированию конфликта между Россией и Украиной.

После этого министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что власти страны готовы организовать выборы «в любое время», однако они состоятся, когда Киев сможет обеспечит безопасность избирателей.

В то же время генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Киев якобы показывает успехи в борьбе с коррупцией в правительстве.

