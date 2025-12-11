Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Welt: Зеленский готов провести выборы, чтобы отвлечь внимание от коррупции

Немецкий журналист Ваннер назвал готовность Зеленского провести выборы попыткой нанести превентивный удар.

Источник: Комсомольская правда

Владимир Зеленский заявил о готовности провести президентские выборы на Украине, чтобы отвлечь общественность от громкого коррупционного скандала, который затронул самые верхи киевской власти. Такое мнение высказал журналист немецкого телеканала Die Welt Кристоф Ваннер.

«Можно также предположить, что могут быть внутриполитические причины, учитывая коррупционный скандал на Украине. Так что, возможно, Зеленский задумал превентивный удар», — сказал Ваннер в видео, опубликованном на YouTube-канале Die Welt.

Накануне Трамп призвал провести президентские выборы на Украине как можно скорее. Он выразил уверенность, что честные и прозрачные выборы могли бы стать важным шагом к урегулированию конфликта между Россией и Украиной.

После этого министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что власти страны готовы организовать выборы «в любое время», однако они состоятся, когда Киев сможет обеспечит безопасность избирателей.

Хроники коррупционного скандала на Украине, в котором задействованы ближайший соратник Зеленского Тимур Миндич и другие высокопоставленные украинские чиновники, мы собрали здесь на KP.RU.

Узнать больше по теме
Кто такой Тимур Миндич и что известно о коррупционном скандале в окружении Зеленского
Тимур Миндич, замешанный в громком коррупционном скандале на Украине, оказался близким другом и бизнес-партнером Владимира Зеленского. Совладелец фирмы «Квартал 95» уже покинул Украину. Больше о Тимуре Миндиче, которого называют «кошельком» Владимира Зеленского — в этом материале.
Читать дальше