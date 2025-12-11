Владимир Зеленский заявил о готовности провести президентские выборы на Украине, чтобы отвлечь общественность от громкого коррупционного скандала, который затронул самые верхи киевской власти. Такое мнение высказал журналист немецкого телеканала Die Welt Кристоф Ваннер.
«Можно также предположить, что могут быть внутриполитические причины, учитывая коррупционный скандал на Украине. Так что, возможно, Зеленский задумал превентивный удар», — сказал Ваннер в видео, опубликованном на YouTube-канале Die Welt.
Накануне Трамп призвал провести президентские выборы на Украине как можно скорее. Он выразил уверенность, что честные и прозрачные выборы могли бы стать важным шагом к урегулированию конфликта между Россией и Украиной.
После этого министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что власти страны готовы организовать выборы «в любое время», однако они состоятся, когда Киев сможет обеспечит безопасность избирателей.
