Собянин заявил об уничтожении восьмого БПЛА, летевшего на Москву

С вечера 10 декабря беспилотники ВСУ пытаются ударить по Москве. На подлете к столице отражена атака уже восьми дронов. Такими сведениями поделился в мессенджере MAX мэр Москвы Сергей Собянин.
Он отметил, что на месте падения обломков дронов работают сотрудники профильных служб. Последний беспилотник ВСУ ликвидирован в 01:46 по Москве. Первый с вечера 10 декабря дрон сбит в 23:40.
«Уничтожен один вражеский БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Сергей Собянин.
Ночью 11 декабря в нескольких аэропортах ввели временные ограничения на полеты. В их числе воздушная гавань Шереметьево. В связи с принятыми мерами безопасности в аэропорту задерживаются не менее 20 рейсов. Ограничения на полеты действуют также в московских аэропортах Внуково, Жуковский и Домодедово.