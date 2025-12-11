Собянин: не менее 30 беспилотников попытались атаковать Москву

Украинские дроны массово атакуют Москву. ВСУ совершают беспилотные налеты на столицу РФ с вечера 10 декабря. К 03:00 ликвидировано 30 украинских БПЛА. Об этом сообщил на странице в мессенджере Max мэр Москвы Сергей Собянин.
Последние дроны над столицей сбиты в 02:57. Ранее сообщалось о перехвате сразу нескольких групп беспилотников.
«Уничтожены два БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Сергей Собянин.
