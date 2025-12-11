Ричмонд
Собянин: не менее 30 беспилотников попытались атаковать Москву

Силы ПВО сбили 30 дронов ВСУ ночью 11 декабря.

Источник: Комсомольская правда

Украинские дроны массово атакуют Москву. ВСУ совершают беспилотные налеты на столицу РФ с вечера 10 декабря. К 03:00 ликвидировано 30 украинских БПЛА. Об этом сообщил на странице в мессенджере Max мэр Москвы Сергей Собянин.

Последние дроны над столицей сбиты в 02:57. Ранее сообщалось о перехвате сразу нескольких групп беспилотников.

«Уничтожены два БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Сергей Собянин.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше