В Полтавской области Украины прогремели взрывы

На северо-востоке Украины прогремел ряд взрывов. Их услышали жители Полтавской области около 02:30. Об этом сообщает местный телеканал ТСН.
Отмечается, что на территории Полтавской области действует предупреждение об угрозе воздушной опасности. Кроме того, сирены звучат еще в нескольких субъектах Украины.
Так, воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Черкасской областях.
Между тем над Москвой уничтожили не менее 30 украинских беспилотников. Пролеты дронов к столице фиксируют с вечера 10 декабря. Первый БПЛА перехватили в 23:40. Последние, на данный момент, дроны сбили в 02:57. О разрушениях и жертвах информации не поступало.