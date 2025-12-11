В Полтавской области Украины прогремели взрывы

Между тем над Москвой уничтожили не менее 30 украинских беспилотников. Пролеты дронов к столице фиксируют с вечера 10 декабря. Первый БПЛА перехватили в 23:40. Последние, на данный момент, дроны сбили в 02:57. О разрушениях и жертвах информации не поступало.