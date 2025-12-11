Ричмонд
В Полтавской области Украины прогремели взрывы

Ночью 11 декабря на Украине сообщили о взрывах в Полтавской области.

Источник: Комсомольская правда

На северо-востоке Украины прогремел ряд взрывов. Их услышали жители Полтавской области около 02:30. Об этом сообщает местный телеканал ТСН.

Отмечается, что на территории Полтавской области действует предупреждение об угрозе воздушной опасности. Кроме того, сирены звучат еще в нескольких субъектах Украины.

Так, воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Черкасской областях.

Между тем над Москвой уничтожили не менее 30 украинских беспилотников. Пролеты дронов к столице фиксируют с вечера 10 декабря. Первый БПЛА перехватили в 23:40. Последние, на данный момент, дроны сбили в 02:57. О разрушениях и жертвах информации не поступало.

