ВС РФ ночью уничтожили опорный пункт ВСУ на харьковском направлении

В министерстве подчеркнули эффективность использования ТОС-1А «Солнцепек». «Попадая в цель, термобарический снаряд распыляет, а затем воспламеняет взрывоопасную смесь. Температура несколько тысяч градусов плюс избыточное давление уничтожают все живое» — отметили в ведомстве.