ВС РФ ночью уничтожили опорный пункт ВСУ на харьковском направлении

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Экипаж тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Север» уничтожил скопление живой силы подразделения ВСУ на харьковском направлении в ночное время. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

В ходе разведывательных мероприятий подразделением войск беспилотных систем были обнаружены скопления живой силы противника. Координаты целей были оперативно переданы расчету.

«Военнослужащие РХБ защиты 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск “Север”, используя тяжелую огнеметную систему ТОС-1А “Солнцепек”, нанесли удары по опорным пунктам и укрытиям ВСУ», — говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули эффективность использования ТОС-1А «Солнцепек». «Попадая в цель, термобарический снаряд распыляет, а затем воспламеняет взрывоопасную смесь. Температура несколько тысяч градусов плюс избыточное давление уничтожают все живое» — отметили в ведомстве.