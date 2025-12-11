ВС РФ ночью уничтожили опорный пункт ВСУ на харьковском направлении

В ходе разведывательных мероприятий подразделением войск беспилотных систем были обнаружены скопления живой силы противника. Координаты целей были оперативно переданы расчету.
«Военнослужащие РХБ защиты 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск “Север”, используя тяжелую огнеметную систему ТОС-1А “Солнцепек”, нанесли удары по опорным пунктам и укрытиям ВСУ», — говорится в сообщении.
В министерстве подчеркнули эффективность использования ТОС-1А «Солнцепек». «Попадая в цель, термобарический снаряд распыляет, а затем воспламеняет взрывоопасную смесь. Температура несколько тысяч градусов плюс избыточное давление уничтожают все живое» — отметили в ведомстве.