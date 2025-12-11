ВСУ устроили массированную атаку беспилотников на Москву: сбито более 30 воздушных целей, аэропорты временно закрыты

В связи с угрозой беспилотной опасности в столице временно не принимают и не отправляют рейсы четыре аэропорта. Меры безопасности на данный момент действуют во всех московских воздушных гаванях — Домодедово, Внуково, Шереметьево и Жуковском. Последний прекратил работу в 01:54. Воздушная гавань Шереметьево работает с ограничениями с 23:50 10 декабря. Спустя час на прием и выпуск закрыли аэропорты Домодедово и Внуково.