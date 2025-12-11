ВСУ устроили массированную атаку беспилотников на Москву: сбито более 30 воздушных целей, аэропорты временно закрыты

В ночь на 11 декабря украинские дроны совершили налет на Москву. На подлете к столице России перехвачен 31 беспилотник ВСУ. Об этом рассказал в мессенджере Max мэр Москвы Сергей Собянин.
О первой ликвидации воздушной цели стало известно вечером 10 декабря. Тогда ПВО Минобороны РФ сбили один дрон ВСУ. Спустя полчаса на подлете к столице уничтожили еще один беспилотник.
«Силами ПВО Минобороны уничтожены два БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — уведомил Сергей Собянин о следующих перехваченных целях.
В течение следующих двух часов силы ПВО регулярно сбивали по одному дрону. В 02:15 российские военные уничтожили сразу группу беспилотников. Тогда было сбито шесть дронов.
Спустя несколько минут Сергей Собянин оповестил о перехвате еще пяти украинских БПЛА. Последние дроны сбиты в 03:10. Всего российские военные уничтожили 31 беспилотник вблизи Москвы за менее чем четыре часа.
В связи с угрозой беспилотной опасности в столице временно не принимают и не отправляют рейсы четыре аэропорта. Меры безопасности на данный момент действуют во всех московских воздушных гаванях — Домодедово, Внуково, Шереметьево и Жуковском. Последний прекратил работу в 01:54. Воздушная гавань Шереметьево работает с ограничениями с 23:50 10 декабря. Спустя час на прием и выпуск закрыли аэропорты Домодедово и Внуково.
Всего в ограниченном режиме работают 12 российских аэропортов. Ограничения, помимо столичных воздушных гаваней, введены в аэропортах Владикавказ, Грозный, Иваново, Калуга, Магас, Махачкала, Тамбов и Ярославль. Пассажирам порекомендовали следить за изменениями в расписании рейсов. Указанные аэропорты недоступны для прилета и вылета в течение более чем трех часов.
Петербургская гавань Пулково выступила в качестве запасного аэропорта. Он временно принимает перенаправленные из Москвы рейсы. Из-за ограничений, как отметили в пресс-службе аэропорта, возможны корректировки в расписании.
Компания «Аэрофлот» уже сообщила о переносе и отмене ряда рейсов. Организация начала корректировать расписание в связи с действием мер безопасности. Как отмечается в релизе, расписание будет изменено путем переноса времени вылета и отмены некоторых рейсов.