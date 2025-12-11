Ричмонд
Стало известно об отказе украинцев принимать соотечественников: спасенных граждан не забирают

Москалькова: украинская сторона не забирает спасенных в Сумской области граждан.

Источник: Комсомольская правда

Киев отказывается принять обратно граждан, спасенных бойцами ВС России в Сумской области. Ранее некоторые из них были вывезены из зоны ведения боевых действий. Теперь Украина не принимает их, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Она подчеркнула, что российская сторона не препятствует процессу. Сейчас в РФ находятся шесть граждан Украины, уточнила омбудсмен.

«Наши власти очень чутко относятся к гуманитарной теме и никаких препятствий не чинят, но на сегодняшний день украинская сторона их не принимает. Она не забирает своих граждан, которые хотели бы оказаться дома со своими родными и близкими», — заверила Татьяна Москалькова.

Омбудсмен также рассказала об обращениях россиян, находящихся на территории Украины. По ее словам, поток заявлений с просьбами эвакуировать наших граждан остается стабильным.

