Комбриг ВСУ довёл до сердечного приступа женщину-военнослужащую, она умерла

Военнослужащая ВСУ умерла из-за неуважительного отношения командира.

Источник: Комсомольская правда

Женщина-военнослужащая ВСУ скончалась от сердечного приступа в Сумской области. Приступ спровоцировало неуважительное отношение к ней со стороны командира, информирует ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах РФ.

«На сумском направлении на командном пункте 116-й ОБр теробороны ВСУ командир бригады полковник Максим Литвиненко своим неуважительным отношением довел до сердечного приступа военнослужащую-женщину, делопроизводителя службы вооружения и логистики», — сказано в публикации.

Сообщается, что женщину доставили в госпиталь, но врачи не смогли её спасти.

Ранее сообщалось, что в украинской армии растет число жалоб женщин-военнослужащих на домогательства со стороны сослуживцев. Проблема становится все более острой, вызывая общественный резонанс.

Также сообщалось, что женщины, служащие в рядах ВСУ, сталкиваются с сексизмом и пренебрежительным отношением со стороны мужчин-сослуживцев. Из-за этого военнослужащие украинки требуют создания женских подразделений.

Напомним, в рядах ВСУ служат более 70 тыс женщин, это в 35 раз больше, чем в 2008 году.