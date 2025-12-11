«Наши возможности ограничены»: Гросси объяснил молчание МАГАТЭ об ответственных за обстрелы ЗАЭС

МАГАТЭ не называет ответственных за обстрелы Запорожской АЭС, поскольку у организации нет возможности проводить полностью независимую оценку происходящего. Об этом в интервью РИА Новости заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
Руководитель отметил, что ему известно о критике за то, что он не указывает публично ответственных за атаки. Причем, критикуют его обе стороны конфликта. Однако, добавил Гросси, МАГАТЭ, по сути, аудиторская и инспекторская организация.
«Мы могли бы пойти на такие шаги, если бы имели возможность проводить полностью независимые оценки, включая отбор и независимый анализ проб окружающей среды, изучение обломков и других материалов, которые позволили бы сделать вывод», — сказал гендиректор Агентства, добавив, что такой возможности у МАГАТЭ нет.
До этого Гросси подчеркнул, что нанесение ударов по объектам ядерной инфраструктуры является неприемлемым независимо от их географического расположения.