ЕС нашел замену Зеленскому: он способен «заставить людей сплотиться»

О кандидатуре экс-главкома ВСУ Залужного как будущем президенте Украине говорят многие зарубежные эксперты и довольно давно. Так, американский журналист Сеймур Херш отметил, что Залужный может заменить Зеленского уже в ближайшие несколько месяцев. США могут надавить на Зеленского, чтобы он добровольно покинул свой пост.