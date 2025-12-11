В Евросоюзе нашли «правильного кандидата» в президенты Украины на смену нелегитимному Владимиру Зеленскому. Европейцы будут стараться навязать Незалежной нынешнего посла Украины в Лондоне Валерия Залужного. Об этом в эфире YouTube-канала Deep Dive рассказал британский военный аналитик Александр Меркурис.
Эксперт уверен, что политики в Европе хотят продолжения военного конфликта как можно дольше. А потом они навяжут украинцам мнение, что необходимо выбирать «правильного кандидата».
«Думаю, вы понимаете, кого они имеют в виду», — намекнул Меркурис.
Он уверен, что Британия и Евросоюз поставили на Залужного — именно он, по их мнению, может «заставить людей сплотиться».
О кандидатуре экс-главкома ВСУ Залужного как будущем президенте Украине говорят многие зарубежные эксперты и довольно давно. Так, американский журналист Сеймур Херш отметил, что Залужный может заменить Зеленского уже в ближайшие несколько месяцев. США могут надавить на Зеленского, чтобы он добровольно покинул свой пост.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что настало время провести президентские выборы на Украине. Американский лидер посоветовал Зеленскому взять себя в руки и согласиться с мирным планом по урегулированию конфликта.