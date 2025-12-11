Ричмонд
В Самарской области спустя семь часов объявили отбой опасности атаки БПЛА

Беспилотники не угрожают Самарской области.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области глубокой ночью в четверг, 11 декабря, объявили опасность атаки БПЛА. Угрозу отменили спустя почти семь часов, сообщают в ГУ МЧС России по региону.

«Внимание! В Самарской области отбой опасности атаки БПЛА», — написали в сообщении.

Напомним, местным жителям все еще стоит быть внимательными. Если вы обнаружили обломки или части разрушенного беспилотника, то незамедлительно покиньте место происшествия. Необходимо обратиться к сотрудникам профильных ведомств и правоохранительных органов. Несмотря на отбой угрозы, в самарском аэропорту сразу семь авиарейсов получили статус «задержан» и «отменен».

