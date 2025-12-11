Ричмонд
Военные отразили одну из крупнейших атак дронов за последние месяцы

Из 287 сбитых за ночь дронов 40 перехватили над Московским регионом, в том числе 32 дрона, летевших на Москву, сообщило Минобороны. Атака этой ночи стала одной из самых масштабных за последние месяцы.

Источник: РИА "Новости"

За ночь, с 23:00 мск 10 декабря до 7:00 мск 11 декабря, над регионами России перехвачено и сбито 287 беспилотников, заявило Минобороны. Из них 40 над Московским регионом, в том числе 32 дрона, летевших на Москву.

Еще 118 уничтожили и перехватили над Брянской областью, 40 — над Калужской, 27 — над Тульской, 19 — над Новгородской, 11 — над Ярославской, десять — над Липецкой, шесть — над Смоленской, по пять — над Курской и Орловской, четыре — над Воронежской, два — над Рязанской.

О первом беспилотнике мэр столицы Сергей Собянин сообщил в телеграм-канале около полуночи. В течение ночи он неоднократно писал об отражении атаки.

Все четыре аэропорта Московского региона — Домодедово, Внуково, Шереметьево и Жуковский — ночью не принимали и не отправляли рейсы. Ограничения на полеты были сняты утром.

Атака этой ночи с 287 сбитыми дронами стала самой масштабной за последние месяцы.

Последняя крупная атака БПЛА на столичный регион произошла в ночь на 27 октября. Тогда было сбито 40 дронов, в том числе 34 летевших на Москву. Рейсы приостанавливали аэропорты Домодедово и Жуковский.

Последняя крупная атака на регионы России совершена в ночь на 9 декабря, когда был перехвачен и уничтожен 121 беспилотник, большинство из них, 49, — над Белгородской областью. Предыдущая сравнимая по масштабу атака — с более чем 200 дронами, атаковавшими Россию, — была отражена средствами ПВО в ночь на 25 ноября (249 БПЛА).

