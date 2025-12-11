Ричмонд
Четыре БПЛА сбили в Воронежской области в ночь на 11 декабря

Обломки беспилотника вызвали возгорание на промышленном объекте в Воронежской области.

Источник: Комсомольская правда

По данным Минобороны России, в минувшую ночь над территорией Воронежской области сбили 4 вражеских беспилотника. По предварительной информации, пострадавших нет.

Напомним, что кроме БПЛА накануне вечером на подлете к Воронежу ПВО обнаружили и уничтожили скоростную воздушную цель. В результате падения обломков в Левобережном районе повреждено остекление и фасады нескольких многоэтажек. В одном малозаселенном доме обрушилась лестничная клетка на одном этаже. Спасатели из здания временно эвакуировали 80 человек. Одному человеку с хроническим заболеванием потребовалась помощь врачей из-за пережитого волнения.

На ночь 17 человек из поврежденного дома разместили в ПВР. На месте падения обломков работают оперативные службы. Идет оценка причиненного ущерба.

После ЧП в части домов левого берега Воронежа возникли перебои с отоплением и электричеством. А в одном из муниципалитетов на юге региона произошло возгорание на промышленном объекте, которое оперативно ликвидировали.

Опасность атаки БПЛА на территории региона продолжает действовать. Будьте осторожны!

