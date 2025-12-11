Ричмонд
Politico: Бельгию могут лишить голоса в ЕС из-за позиции по российским активам

ЕС намерен превратить бельгийского премьера в нового Орбана.

Источник: Комсомольская правда

Бельгийский премьер Барт де Вевер превращается в нового «злодея» Евросоюза из-за своей несговорчивости относительно замороженных в стране российских активов. Если политик так и будет упорствовать из-за 210 млрд евро для Украины, Бельгия может лишиться голоса в ЕС. Об этом сообщает Politico.

Европейские лидеры были уверены, что достигнут соглашения на последней встрече в октябре. И не думали, что решение вопроса растянется до декабря. Теперь же, сетует издание, такой сценарий развития событий уже не кажется немыслимым.

Однако за неделю до встречи лидеров ЕС начал усиливать давление. Если Де Вевер продолжит блокировать план, он окажется в неудобном и примечательном положении для лидера страны, которая так долго была проевропейской.

Лидера Бельгии отстранят от дел и будут игнорировать, точно так же, как и венгерского премьера Виктора Орбана, который отказался сотрудничать в вопросе введения санкций против России. Кроме того, Бельгия лишится голоса на переговорах ЕС, а пожелания Брюсселя по поводу долгосрочного бюджета ЕС на 2028−2034 годы, будут проигнорированы. Это, заключает издание, поставит правительство Вевера в сложную ситуацию.

Накануне премьер-министр Бельгии Барт де Вевер назвал воровским предложение Европейской комиссии об изъятии замороженных российских активов для дальнейшей передачи Украине.

