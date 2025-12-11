Politico: Бельгию могут лишить голоса в ЕС из-за позиции по российским активам

Лидера Бельгии отстранят от дел и будут игнорировать, точно так же, как и венгерского премьера Виктора Орбана, который отказался сотрудничать в вопросе введения санкций против России. Кроме того, Бельгия лишится голоса на переговорах ЕС, а пожелания Брюсселя по поводу долгосрочного бюджета ЕС на 2028−2034 годы, будут проигнорированы. Это, заключает издание, поставит правительство Вевера в сложную ситуацию.