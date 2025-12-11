В Ленобласти была объявлена опасность БПЛА

В воздушном пространстве Ленобласти рано утром 11 декабря была объявлена опасность БПЛА. Губернатор Александр Дрозденко предупреждал о возможном понижении скорости мобильного интернета.
К 06:45 режим опасности отменили.
Отбой воздушной опасности. Цели уничтожены за границами региона.
В целом над Россией сбили 287 беспилотников, больше всего — в Брянской области (118), Калужской области (40) и Московской области (40).
