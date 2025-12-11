Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ленобласти была объявлена опасность БПЛА

К 06:45 режим опасности отменили.

Источник: AP 2024

В воздушном пространстве Ленобласти рано утром 11 декабря была объявлена опасность БПЛА. Губернатор Александр Дрозденко предупреждал о возможном понижении скорости мобильного интернета.

К 06:45 режим опасности отменили.

Отбой воздушной опасности. Цели уничтожены за границами региона.

Александр Дрозденко
губернатор Ленобласти

В целом над Россией сбили 287 беспилотников, больше всего — в Брянской области (118), Калужской области (40) и Московской области (40).

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше