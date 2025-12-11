В Воронежской области при атаке ВСУ повреждена ЛЭП

Вечером в среду губернатор сообщил, что несколько многоквартирных домов в левобережной части Воронежа повреждены после уничтожения силами ПВО воздушной цели. Обошлось без пострадавших, однако 80 человек были эвакуированы из поврежденного дома после обрушения лестничной клетки на одном этаже.