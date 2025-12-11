Ричмонд
В Воронежской области при атаке ВСУ повреждена ЛЭП

ВОРОНЕЖ, 11 дек — РИА Новости. Здание промышленного назначения и линии электропередачи на юге Воронежской области повреждены при атаке противника, сообщил губернатор Александр Гусев.

Источник: © РИА Новости

Вечером в среду губернатор сообщил, что несколько многоквартирных домов в левобережной части Воронежа повреждены после уничтожения силами ПВО воздушной цели. Обошлось без пострадавших, однако 80 человек были эвакуированы из поврежденного дома после обрушения лестничной клетки на одном этаже.

«На юге региона повреждено одно здание промышленного назначения. В другом районе обломки повредили линию электропередачи (без света временно остаются две улицы в селе), в одном домовладении выбиты стекла, повреждены пристройка и гараж», — сообщил Гусев в своем Telegram-канале.