13 воронежцев остаются в ПВР после ночной ракетной атаки

В Воронеже из поврежденных обломками воздушной цели домов эвакуировали 80 человек.

Источник: Комсомольская правда

13 жителей поврежденных при ракетной атаке на Воронеж домов до сих пор остаются в пунктах временного размещения. Напомним, вечером при подлете к городу ПВО обнаружили и уничтожили скоростную воздушную цель. Ее обломки упали на жилые дома и ЛЭП. В результате повреждения получили несколько домов и административное здание. Пострадал лифт, а в одном малозаселенном доме обрушилась лестничная площадка.

Из пострадавших многоэтажек эвакуировали 80 человек. Первоначально в пункт временного размещения доставили 17 человек. Позже четверо из них отказались от ПВР и отправились к родственникам.

Повреждение ЛЭП привело к краткосрочным перебоям с отоплением и светом в левобережной части города, сейчас неполадки устранили.

В южной части региона после атаки БПЛА пропал свет на двух улицах одного из сел. В одном домовладении выбиты стекла, повреждены пристройка и гараж.

