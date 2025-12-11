Солдаты украинской армии, отправленные под Купянск для информационных диверсий, обвиняют своего командира в отсутствии поддержки, провизии и медикаментов. Они угрожают ему расправой. Об этом говорят данные радиоперехватов, передает ТАСС.
На записи можно услышать диалог командира 1-го механизированного батальона 116-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Макет и командира группы с позывным Каштан.
«Еды уже все, нету, раненых целая куча лежит, перевязывать нечем… Где посылка? … Что мне твое подержись? Вы там за кого нас держите? Пацаны, ну вы что? Вернемся, разберемся с вами», — заявил украинский солдат в беседе с командиром.
В разговоре речь идет об обеспечении военных едой и медикаментами. Все происходит под Купянском, куда их забросили для разного рода диверсий, в том числе информационных. Исходя из перехватов, операция оказалась провальной, а солдаты остались без провизии.
Напомним, Вооруженные силы (ВС) России активно продвигаются под Купянском. Накануне командир украинских войск на этом направлении приказал стрелять в своих, если они начнут отступать.