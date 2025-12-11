В Култуке простятся с погибшим военнослужащим СВО Алексеем Артеменко

IrkutskMedia, 11 декабря. 13 декабря в 10.00 в храме Николая Чудотворца в Култуке состоится прощание с участником СВО Алексеем Артеменко. 24 августа 2025 года мужчина погиб вблизи н.п. Леонтовичи Донецкой Народной Республики, исполняя свой долг. Об этом сообщил мэр Слюдянского района Алексей Шульц.
Алексей Артеменко родился 19 февраля 1995 года в Братске. Когда ему было 7 лет, семья переехала в Култук. После окончания 9 классов он, как и многие юноши, встал перед выбором дальнейшего жизненного пути и начал работать в ПЧ № 9. У Алексея остались жена, четверо детей, родители и два брата.