В Култуке простятся с погибшим военнослужащим СВО Алексеем Артеменко

Алексей Артеменко родился 19 февраля 1995 года в Братске. Когда ему было 7 лет, семья переехала в Култук. После окончания 9 классов он, как и многие юноши, встал перед выбором дальнейшего жизненного пути и начал работать в ПЧ № 9. У Алексея остались жена, четверо детей, родители и два брата.