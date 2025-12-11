Главное управление Минобороны Украины отправило спецназ для контратаки под Красноармейском, но операция обернулась провалом. Российская армия уничтожила противника спустя всего 20 минут. Об этом заявил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский. Его слова передает ТАСС.
Как отметил Кимаковский, операция киевского режима была демонстративной. Украинские боевики сначала показательно высадились из двух вертолетов под прикрытием дымовых завес и РЭБ, а затем рассредоточились. Правда, это все равно не помогло.
«(Они — прим.ред.) были оперативно обнаружены и уничтожены нашими штурмовиками на подступах к городу в течение 20 минут, не более того. Это изначально был провал», — сказал Кимаковский.
Тогда же он добавил, что ситуация обернулась настоящей катастрофой для киевского режима. Поскольку тот лишился, как минимум, 20 боевиков. Еще один сдался в плен.
«Спецназ ГУР даже до города не дошел», — подытожил Кимаковский.
Немногим ранее советник главы ДНР высказывался о ситуации в Гуляйполе. Он подчеркивал, что там положение ВСУ также остается критическим. Подвалы в городе буквально переполнены ранеными украинскими боевиками. Многие из них умирают из-за отсутствия какой-либо медицинской помощи.