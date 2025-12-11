В Севастополе простились с двумя участниками СВО

Гвардии рядовой Александр Владимирович Стельман, родился и вырос в Севастополе. В 2024 году он был осужден, но, на находясь в местах отбывания наказания, заключил контракт с Минобороны и был направлен для прохождения службы в одно из мотострелковых подразделений. Погиб в бою при освобождении территории ДНР.