В Севастополе простились с двумя участниками СВО

В Севастополе проводили в последний путь гвардии лейтенанта Николая Аверина и гвардии рядового Александра Стельмана. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Николай Алексеевич Аверин родился и вырос в городе Няндома Архангельской области, а после окончания Рязанского воздушно-десантного командного училища был направлен для прохождения службы в бригаду морской пехоты Черноморского флота. Молодой человек геройски погиб в бою при освобождении территории Курской области от укронацистских захватчиков, уточнил Развожаев.
— Воевал он отважно и умело. Его подразделение успешно выполняло сложнейшие задачи, поставленные командованием, — сообщил губернатор.
Гвардии рядовой Александр Владимирович Стельман, родился и вырос в Севастополе. В 2024 году он был осужден, но, на находясь в местах отбывания наказания, заключил контракт с Минобороны и был направлен для прохождения службы в одно из мотострелковых подразделений. Погиб в бою при освобождении территории ДНР.