Страны ЕС хотят дать Еврокомиссии полномочия для бессрочной заморозки активов России

Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва готова и ответит на экспроприацию хранящихся на Западе российских активов. По словам дипломата, Европейские страны стремятся получить доступ к валютным резервам России, так как у них не остается средств для продолжения боевых действий на Украине.