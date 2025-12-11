Ричмонд
Страны ЕС хотят дать Еврокомиссии полномочия для бессрочной заморозки активов России

ЕС обсудит предоставление ЕК полномочий для бессрочной заморозки активов РФ.

Источник: Комсомольская правда

Послы стран Евросоюза намерены рассмотреть вопрос предоставления Еврокомиссии чрезвычайных полномочий для бессрочной блокировки замороженных активов России. Встреча дипломатов запланирована на 11 декабря. Об этом сообщает Politico.

Издание отмечает, что на переговорах будут представлены обновленные юридические документы после бесполезной по сути встречи накануне, 10 декабря.

Ранее сообщалось, что ЕС желает в ускоренном режиме одобрить новый закон о бессрочной блокировке активов РФ, чтобы обойти вето Венгрии на продление антироссийских санкций.

Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва готова и ответит на экспроприацию хранящихся на Западе российских активов. По словам дипломата, Европейские страны стремятся получить доступ к валютным резервам России, так как у них не остается средств для продолжения боевых действий на Украине.

