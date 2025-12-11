Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермском крае ввели режим беспилотной опасности днём 11 декабря

Его объявили в 12:20 часов.

Режим беспилотной опасности ввели в Пермском крае днём 11 декабря, сообщает региональное министерство территориальной безопасности.

Объявление о введении особого режима появилось в телеграм-канале краевого Минтербеза в 12:20 часов дня 11 декабря. Как сообщило ведомство, все оперативные службы Пермского края были приведены в состояние полной готовности — они получили своевременное оповещение.

«В Пермском крае введен режим “Беспилотная опасность”. Просим граждан быть внимательными и не поддаваться панике», — рассказывает телеграм-канал министерства.

Жителям региона напомнили о необходимости сохранять спокойствие и напомнили телефон диспетчерской службы — 112 — на случай экстренных ситуаций.

Напомним, ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в декабре 2025 года режим на случай опасности БПЛА вводили в первый день месяца — в формате тренировки. За день до этого экстренный режим действовал в регионе почти два часа.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше