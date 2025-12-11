В Пермском крае ввели режим беспилотной опасности днём 11 декабря

Режим беспилотной опасности ввели в Пермском крае днём 11 декабря, сообщает региональное министерство территориальной безопасности.
Объявление о введении особого режима появилось в телеграм-канале краевого Минтербеза в 12:20 часов дня 11 декабря. Как сообщило ведомство, все оперативные службы Пермского края были приведены в состояние полной готовности — они получили своевременное оповещение.
«В Пермском крае введен режим “Беспилотная опасность”. Просим граждан быть внимательными и не поддаваться панике», — рассказывает телеграм-канал министерства.
Жителям региона напомнили о необходимости сохранять спокойствие и напомнили телефон диспетчерской службы — 112 — на случай экстренных ситуаций.
Напомним, ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в декабре 2025 года режим на случай опасности БПЛА вводили в первый день месяца — в формате тренировки. За день до этого экстренный режим действовал в регионе почти два часа.