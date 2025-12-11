Эксперт рассказал, где ВСУ взяли почти 300 дронов для ночной атаки

Наличие у ВСУ почти 300 беспилотников для недавней атаки может иметь несколько объяснений. Дандыкин рассказал, что союзники по «коалиции желающих», в том числе и Германия, не прекращают поставки Киеву. Также эксперт пояснил, что на Украине по-прежнему действуют сборочные цеха, размещенные в разных укрытиях. Простота и низкая стоимость производства БПЛА по сравнению с авиационной техникой позволяют накапливать значительные запасы, в том числе FPV-дронов.
Предположу, что многие производства беспилотников ВСУ разместили под землей. Не просто так Россия применяет «Кинжал», который создан, в том числе, для уничтожения заглубленных объектов.
Ранее сообщалось, что этой ночью российские системы ПВО отразили одну из самых масштабных атак беспилотников за последнее время. По данным Минобороны РФ, за ночь было уничтожено 287 дронов, 40 из которых перехвачены в небе над Московской областью — целью 32 из них была непосредственно Москва.