Эксперт рассказал, где ВСУ взяли почти 300 дронов для ночной атаки

Наличие у ВСУ почти 300 беспилотников для недавней атаки может иметь несколько объяснений. Дандыкин рассказал, что союзники по «коалиции желающих», в том числе и Германия, не прекращают поставки Киеву. Также эксперт пояснил, что на Украине по-прежнему действуют сборочные цеха, размещенные в разных укрытиях. Простота и низкая стоимость производства БПЛА по сравнению с авиационной техникой позволяют накапливать значительные запасы, в том числе FPV-дронов.