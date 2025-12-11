Ричмонд
Эксперт рассказал, где ВСУ взяли почти 300 дронов для ночной атаки

Скорее всего ВСУ копили какое-то время БПЛА, чтобы массово использовать их для атаки на Россию. Производство в подземных цехах, поставки дронов от «коалиции желающих» — так военный эксперт Василий Дандыкин объяснил масштабную атаку БПЛА на Россию этой ночью. Своим мнением он поделился в беседе с NEWS.ru.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Наличие у ВСУ почти 300 беспилотников для недавней атаки может иметь несколько объяснений. Дандыкин рассказал, что союзники по «коалиции желающих», в том числе и Германия, не прекращают поставки Киеву. Также эксперт пояснил, что на Украине по-прежнему действуют сборочные цеха, размещенные в разных укрытиях. Простота и низкая стоимость производства БПЛА по сравнению с авиационной техникой позволяют накапливать значительные запасы, в том числе FPV-дронов.

Предположу, что многие производства беспилотников ВСУ разместили под землей. Не просто так Россия применяет «Кинжал», который создан, в том числе, для уничтожения заглубленных объектов.

Василий Дандыкин
военный эксперт (цитата по NEWS.ru)

Ранее сообщалось, что этой ночью российские системы ПВО отразили одну из самых масштабных атак беспилотников за последнее время. По данным Минобороны РФ, за ночь было уничтожено 287 дронов, 40 из которых перехвачены в небе над Московской областью — целью 32 из них была непосредственно Москва.

