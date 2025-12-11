После ракетной атаки вечером 10 декабря в Воронеже работает горячая линия прокуратуры

Прокуратура взяла на контроль вопросы соблюдения прав воронежцев и оказания им помощи после ракетной атаки, совершенной ВСУ вечером 10 декабря. Ведомство осуществляет необходимое взаимодействие со всеми задействованными структурами.
На месте происшествия для координации действий правоохранительных органов работает прокурор Левобережного района города Воронежа Маргарита Рукасова.
Пострадавшие от атаки воронежцы могут обращаться в прокуратуру на телефон горячей линии 8 (473) 260−89−89.
Напомним, в результате сбития на подлете к Воронежу воздушной цели пострадали несколько многоквартирных домов. В них выбиты стекла, обрушилась лестничная площадка, поврежден лифт. 13 человек находятся в пунктах временного размещения.