Более 55 процентов ветеранов СВО находят работу с достойной зарплатой

Трудоустройство героев, возвращающихся к мирной жизни, — важное направление работы фонда «Защитники Отечества». В региональные филиалы обратились более 16 500 героев спецоперации, около 55% из них получили работу с достойной оплатой труда.
Министр транспорта Андрей Никитин рассказал, как ведомство поддерживает бойцов СВО, участвует в их интеграции в мирную жизнь, освоении новых профессий. «Участники СВО — люди с особой жизненной силой и энергией, они настроены на созидание, готовы работать, чтобы менять уклад в родных селах и городах. Поэтому важно помочь им раскрыть свой потенциал, создать все условия, чтобы ребята быстро адаптировались к мирной жизни, отучились и смогли продолжить свой профессиональный путь. В этот процесс вовлечено и государство, и частный сектор, весь транспортный комплекс страны», — подчеркнул глава ведомства.
Министр добавил, что в транспортном комплексе создаются высокотехнологичные рабочие места для повышения производительности труда. «Например, в рамках выставки “Дорога” в Минеральных Водах продемонстрировали, как при помощи беспилотных технологий укладывать асфальт. Обучение этому занимает всего 10 дней. Строительной техникой дистанционно управлял Юрий Осолодков — ветеран и кавалер ордена Мужества, получивший серьезные ранения на СВО», — рассказал Андрей Никитин.
Совместно с Росавиацией ведется работа над упрощением доступа к беспилотникам для ветеранов спецоперации. Речь идет об изменении требований к состоянию здоровья внешних пилотов. «Главное в этой работе — обеспечить качественное и безопасное выполнение задач», — подчеркнул министр транспорта России.
Эффективность в вопросе трудоустройства ветеранов СВО показали ярмарки вакансий, в которых участвуют тысячи защитников по всей стране. Благодаря ярмаркам работу получили свыше 2500 ветеранов и членов их семей.
«Наши герои возвращаются домой после тяжелейших испытаний, и наша обязанность как государства, как отрасли, как общества заключается в том, чтобы помочь ветеранам найти новую точку опоры, новую траекторию в мирной жизни. За 2025 год по итогам ярмарок вакансий, которые мы провели совместно с фондом “Защитники Отечества”, на предприятия топливно-энергетического комплекса было трудоустроено 688 ветеранов СВО. Перед Минэнерго России стоит стратегическая задача: решить проблему кадрового дефицита и в то же время обеспечить качественную адаптацию и трудоустройство участников СВО в гражданской жизни», — отметил министр энергетики РФ Сергей Цивилев.
Спикер подчеркнул, что ведомство ставит перед собой цель — обеспечить устойчивый приток ветеранов в топливно-энергетический комплекс и создать для них такие условия, при которых они смогут реализовать свой потенциал и продолжить служение стране в мирной профессии.
«Адаптация — комплексная задача. Помимо медицинской реабилитации и психологической поддержки, ключевую роль играет не просто возвращение участников специальной военной операции к мирной жизни, а их активное участие в построении инклюзивного общества. Когда ветераны становятся наставниками, опорой для молодежи и равноправными соавторами социальных изменений, вместе мы создаем среду, в которой каждый чувствует себя принятым, уважаемым и нужным», — отметил кавалер ордена Мужества, советник заместителя генерального директора по персоналу и патриотическому воспитанию госкорпорации «Росатом», участник программы «Время героев» Павел Якушев.
Форум ветеранов СВО «Вместе победим!» — ключевая площадка для диалога, обмена опытом и выработки совместных решений по поддержке интеграции защитников в мирную жизнь и оказанию помощи их семьям. В этом году форум проходит в третий раз. Среди участников форума — ветераны специальной военной операции и других конфликтов, участники кадровой программы «Время героев» и региональных программ для защитников, члены их семей.