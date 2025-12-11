Более 55 процентов ветеранов СВО находят работу с достойной зарплатой

«Наши герои возвращаются домой после тяжелейших испытаний, и наша обязанность как государства, как отрасли, как общества заключается в том, чтобы помочь ветеранам найти новую точку опоры, новую траекторию в мирной жизни. За 2025 год по итогам ярмарок вакансий, которые мы провели совместно с фондом “Защитники Отечества”, на предприятия топливно-энергетического комплекса было трудоустроено 688 ветеранов СВО. Перед Минэнерго России стоит стратегическая задача: решить проблему кадрового дефицита и в то же время обеспечить качественную адаптацию и трудоустройство участников СВО в гражданской жизни», — отметил министр энергетики РФ Сергей Цивилев.