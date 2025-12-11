Ричмонд
ВС РФ поразили объекты энергетики, используемые ВСУ

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Российские войска за сутки поразили объекты энергетики и топливного комплекса, используемые в интересах ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики и топливного комплекса, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах», — говорится в сообщении.