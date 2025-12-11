Флот уничтожил безэкипажный катер в Черном море

Черноморского флота за минувшую неделю уничтожили семь украинских БЭКов в северо-западной части Черного моря, сообщали в МО. Как сообщалось, безэкипажные катера совершили террористическую атаку на морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском, было повреждено одно из причальных устройств без возможности дальнейшей эксплуатации.