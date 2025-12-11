Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС РФ освободили Лиман в Харьковской области

В Харьковской области российские подразделения освободили село Лиман, расположенное под Волчанском. Выбить боевиков с территории удалось группировке войск «Север». Об этом рассказали в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Подразделения группировки войск “Север” активными действиями завершили освобождение населенного пункта Лиман Харьковской области», — указали в пресс-службе ведомства.

Лиман расположен недалеко от реки Северский Донец, примерно в четырёх километрах от неё. Рядом с селом находятся другие населённые пункты: сёла Цегельное, Синельниково и Симоновка.

Напомним, что бойцам «Севера» удалось продвинуться на Сумском и Харьковском направлениях. За сутки российские штурмовые группы заняли более 20 зданий и домовладений, формируя полосу безопасности в приграничных областях. На Харьковском направлении южнее Волчанска продолжаются тяжёлые бои.