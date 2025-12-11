ВС РФ освободили Лиман в Харьковской области

«Подразделения группировки войск “Север” активными действиями завершили освобождение населенного пункта Лиман Харьковской области», — указали в пресс-службе ведомства.
Лиман расположен недалеко от реки Северский Донец, примерно в четырёх километрах от неё. Рядом с селом находятся другие населённые пункты: сёла Цегельное, Синельниково и Симоновка.
Напомним, что бойцам «Севера» удалось продвинуться на Сумском и Харьковском направлениях. За сутки российские штурмовые группы заняли более 20 зданий и домовладений, формируя полосу безопасности в приграничных областях. На Харьковском направлении южнее Волчанска продолжаются тяжёлые бои.