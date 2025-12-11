Как воронежцы пережили ночь под атаками ВСУ

В одном малозаселенном доме обрушилась лестничная клетка на одном этаже. 80 человек эвакуировали, на автобусах их отвезли в пункт временного размещения. Как рассказал мэр Воронежа Сергей Петрин, на ночь в ПВР остались 17 человек, включая четверо детей. Воронежцев обеспечили всем необходимым, с ними поработали психологи и медики. По состоянию на утро 11 декабря в ПВР остаются 13 человек, остальные разместились у родственников.