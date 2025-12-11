Как воронежцы пережили ночь под атаками ВСУ

Спокойный зимний вечер 10 декабря в Воронеже прервали звуки сирен и шум взрыва — регион попытались атаковать ВСУ. Жертв и пострадавших удалось избежать. Однако в городе и области зафиксированы серьезные последствия. О том, как воронежцы пережили неспокойную ночь и встретили утро после атак, рассказывает vrn.aif.ru.
Эвакуировали 80 человек
Накануне вечером на территории Воронежской области и соседних регионов объявили ракетную опасность. Воронежцев призвали сохранять спокойствие и поспешили успокоить — силы ПВО наготове. Следующие полчаса прошли в напряжении. В городе раздался сильный грохот, воронежцы стали сообщать о перебоях с электро- и водоснабжением.
Система ПВО, как всегда, сработала точно — на подлёте к городу была уничтожена скоростная воздушная цель.
Губернатор Александр Гусев сообщил, что упавшие обломки повредили остекление и фасады нескольких МКД, произошло возгорание в административном здании. Также пострадала линия электропередач. Это привело к временным локальным отключениям электричества и частичному нарушению теплоснабжения в левобережной части города. Специалисты незамедлительно приступили к работам, и к утру электро- и теплоснабжение было восстановлено.
В одном малозаселенном доме обрушилась лестничная клетка на одном этаже. 80 человек эвакуировали, на автобусах их отвезли в пункт временного размещения. Как рассказал мэр Воронежа Сергей Петрин, на ночь в ПВР остались 17 человек, включая четверо детей. Воронежцев обеспечили всем необходимым, с ними поработали психологи и медики. По состоянию на утро 11 декабря в ПВР остаются 13 человек, остальные разместились у родственников.
Как уже говорилось ранее, люди не пострадали, но одному человеку потребовалась медпомощь из-за обострившегося на фоне стресса хронического заболевания.
Уничтожили семь БПЛА
На этом попытки ВСУ атаковать регион не закончились — противник решил использовать беспилотники. За ночь над Воронежем и четырьмя районами области было ликвидировано семь БПЛА.
На юге региона повреждено одно здание промышленного назначения. В другом районе обломки упали на линию электропередачи — две улицы в селе временно остались без света. В одном доме выбило стекла, повреждены пристройка и гараж.
Режим опасности атаки БПЛА сохранялся на всей территории Воронежской области до 12:32 11 декабря.
«АиФ-Воронеж» продолжает следить за ситуацией.